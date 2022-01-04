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Son dakika: Burak Elmas - Fatih Terim gerilimi için olay sözler! "İsmini kullanarak seçildi şimdi..."

04.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim ile Burak Elmas arasındaki kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Başkanlık seçimlerine aday olduğu dönemde deneyimli hocayla yola devam edeceğini söyleyen ve bunu en önemli vaatleri arasında gösteren Elmas şimdi ise Terim'le yol ayrımının eşiğinde. Ünlü yorumcu Murat Özbostan konuya ilişkin yazdığı yazıda, ikili arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Burak Elmas - Fatih Terim gerilimi için olay sözler! "İsmini kullanarak seçildi şimdi..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de dibe vuran ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas arasında ipler kopma noktasına geldi. İkilinin yaptığı son toplantıda oldukça soğuk rüzgarlar estiği öğrenilirken ünlü yorumcu Murat Özbostan, Sabah'ta yer alan yazısında sarı-kırmızılılardaki son gelişmelere dair önemli tespitlerde bulundu.

"TERİM KÖŞEYE SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Burak Elmas'ın başkanlık görevine gelirken Fatih Terim'in adını kullanarak seçimde avantaj sağladığını vurgulayan Özbostan, "Aradan çok sular aktı... Hem lig hem de Türkiye Kupası'na veda edilmesi Burak Elmas'ı harekete geçirdi. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısı olmasa çoktan Fatih Terim'in istifası istenecekti. Şimdi yapılan küçük küçük hamleler ile Terim köşeye sıkıştırılmak isteniyor." dedi.

adasdasd

"'BEN YOKUM' DERSE HİÇ ŞAŞIRMAM"

Elmas ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki yakın ilişkiye de değinen Özbostan, "İkilinin son yaptığı toplantıda da iplerin çok gerildiğini duyduk.. Hem transfer hem teknik kadro meselesinde fikirler uyuşmadı. Başkan Burak Elmas'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan yakın ilişkilerini de unutmayalım!.. Neden mi? Hatırlayın Koç, geçen sezon Fatih Terim için "Sokak kabadayısı" dahil birçok şey söylemişti. Özetle önümüzdeki günlerde Fatih Terim, "Ben yokum" derse hiç şaşırmam. Ama takımı Avrupa'da yoluna devam ederken bunu asla yapmaması lazım! Bırakmak doğru olmaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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