2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

Bursaspor Kulübü, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in 3 hafta boyunca kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U21 Takımımız'la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi.
SAMET AYBABA SİNYALİ VERMİŞTİ
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0'lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası "Oyuncularla ilgili bakacağız, değerlendireceğiz, bazı oyuncuları kadroya almayacağız, bir şeyler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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