2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

Bursaspor Kulübü, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in 3 hafta boyunca kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U21 Takımımız'la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi.

SAMET AYBABA SİNYALİ VERMİŞTİ

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0'lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası "Oyuncularla ilgili bakacağız, değerlendireceğiz, bazı oyuncuları kadroya almayacağız, bir şeyler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

