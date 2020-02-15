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  4. SON DAKİKA: Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 15.02.2020 18:59 | Son Güncelleme

Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SON DAKİKA: Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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