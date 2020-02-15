SON DAKİKA: Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
Galatasaray'ın yeni transferi ilk golünü attı
Usain Bolt'un 9.58'lik rekorunu tarlada kırdı!
MHK eski başkanı vefat etti
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Serhat Akın; yeşil sahalardan mutfağa
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler
Fenerbahçe transferde bombası patlattı
Trabzonspor'da hedef liderlik
Borussia Dortmund sahasında kazandı
Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı
Ibrahimoviç gidecek mi kalacak mı?
Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'da
Arda Turan'dan transfer cevabı
Herkes bunu konuşuyor
Ronaldo, 90+1'de avantajı getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum