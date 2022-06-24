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SON DAKİKA: Dev transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

24.06.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması ile gösterdiği performansla Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan ve transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Abdülkerim Bardakcı için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yakın temas halinde olduğu bilinen savunmacı için mutlu sona ulaşan ekip Galatasaray olurken, rakiplerine de dev bir transfer çalımı atmış oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Dev transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Yeni sezona bambaşka bir yapılanmayla start vermeye hazırlanan Galatasaray'da, Burak Elmas'ın ardından Dursun Özbek başkanlık koltuğunun yeni sahibi olurken, Özbek'in ilk icraatlerinden biri teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırarak takımı Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerden Okan Buruk'a emanet etmek oldu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

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Yeeni sezonda mutlak şampiyon olmak Cimbom'da kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Okan Buruk, "Bizim hedeflerimiz Galatasaray olarak hiç bir zaman değişmez, bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk, şampiyon olmak için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız, özellikle geçen sezonun mutsuzluğunu ortada kaldırmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yapılacak transferlere dair de konuşan Okan Buruk, yeni isimlerin takıma katılacağının sinyallerini vermişti. Hal böyleyken birçok ismi listesin aldığı bilinen Sarı-Kırmızılı kurmayların bir transferde mutlu sona ulaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

"NASIL SONUÇLANACAĞINI BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ!

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Geçtiğimiz sezonki performansıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan ve Sarı-Lacivertliler ile temas halinde olduğu bilinen Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı için İlhan Palut "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in böyle bir panik, bir telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ!

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Trt Spor'un haberine göre; Başarılı oyuncunun transferi yılan hikayesine dönerken, transfer döneminin en çok konuşulan ismi konumunda olan 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı'nın transferi konusunda oyuncuyla ve Konyapsor Kulübü ile anlaşmaya vardı. Bu transferle Sarı-Kırmızılı ekip ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük bir transfer çalımı atmış oldu.


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