Son dakika: Domenec Torrent'in biletini kestiği ilk futbolcu belli oldu! "Galatasaray seviyesinde değil..."

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Domenec Torrent çalışmalara hızlı başladı. Sarı-kırmızılıların kondisyonunu eksik bulan İspanyol çalıştırıcı, yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Futbolcuları da yakından gözlemleyen Domenec Torrent'in gözden çıkardığı ilk isim de belli oldu.

ASSUNÇAO'YLA YOLLAR AYRILIYOR

Gelir gelmez Florya'da fırtınalar estiren Domenec Torrent, performansını yeterli bulmadığı Gustavo Assunçao'nun takımdan ayrılması yönünde rapor verdi. Bu doğrultuda aksiyon alacak sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcuyu ocak ayında gönderme kararı aldı.

LUYINDAMA VE FATİH ÖZTÜRK İÇİN SON KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Öte yandan Belçika'ya kiralık gitmesi beklenen Luyindama ve Adana Demirspor'la anlaşmaya varan Fatih Öztürk'e, Domenec Torrent'ten henüz izin çıkmadı. İspanyol teknik direktör iki futbolcunun antrenman performanslarını takip ettikten sonra son kararını verecek.



