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Son dakika: Domenec Torrent'in biletini kestiği ilk futbolcu belli oldu! "Galatasaray seviyesinde değil..."

14.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da teknik direktörlük görevine başlayan Domenec Torrent, takımla ilgili ilk saptamalarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılara yoğun bir antrenman programı uygulayan İspanyol çalıştırıcının takımda istemediği ilk futbolcuyu da belirledi. Torrent, seviyesini Galatasaray için yeterli bulmadığı Gustavo Assunçao'nun biletini kesti. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuyu ocak ayında takımdan gönderme kararı aldı.

Son dakika: Domenec Torrent'in biletini kestiği ilk futbolcu belli oldu! "Galatasaray seviyesinde değil..."
Gustavo Assunçao

Gustavo Assunçao

BRE Brezilya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Domenec Torrent çalışmalara hızlı başladı. Sarı-kırmızılıların kondisyonunu eksik bulan İspanyol çalıştırıcı, yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Futbolcuları da yakından gözlemleyen Domenec Torrent'in gözden çıkardığı ilk isim de belli oldu.

ASSUNÇAO'YLA YOLLAR AYRILIYOR

Gelir gelmez Florya'da fırtınalar estiren Domenec Torrent, performansını yeterli bulmadığı Gustavo Assunçao'nun takımdan ayrılması yönünde rapor verdi. Bu doğrultuda aksiyon alacak sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcuyu ocak ayında gönderme kararı aldı.

assunçao

LUYINDAMA VE FATİH ÖZTÜRK İÇİN SON KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Öte yandan Belçika'ya kiralık gitmesi beklenen Luyindama ve Adana Demirspor'la anlaşmaya varan Fatih Öztürk'e, Domenec Torrent'ten henüz izin çıkmadı. İspanyol teknik direktör iki futbolcunun antrenman performanslarını takip ettikten sonra son kararını verecek.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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