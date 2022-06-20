SON DAKİKA: Dursun Özbek-Okan Buruk görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek Burak Elmas'ın ardından Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek takıma ilk dokunuşlarını yapmaya başladı.

SON DAKİKA: PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI!

Kurmayları ile birlikte öncelikle teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmak isteyen Özbek'in Torrent ile yolları ayrılması beklenirken yaşanan flaş bir gelişme ile ismi Sarı-Kırmılılar ile anılan isimlerden olan Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardığı, takımın efsane isimlerinden olan Okan Buruk ile 1 dakikalık bir telefon görüşme sonrası mutabakatın sağlandığı öğrenildi.

NELER KONUŞULDU?

Ailesi ile yurt dışında bulunan Okan Buruk'un Dursun Özbek ile 1 dakikalık kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenilirken ikili arasındaki görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

ÖZEL TALEPTE BULUNMADI!

Genç teknik adamın bu görev için oldukça istekli olduğu bilinirken "Benim için en doğru olan yerin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi Galatasaray kulübesinde görmek istiyorum. Galatasaray teknik direktörü olmayı hayal ediyorum" dediği ve hiçbir özel talepte bulunmadığı öğrenildi.

"NE PARASI BAŞKANIM"

Kendisine gelen tüm teklifleri Galatasaray için geri çeviren Buruk Başkan Özbek'e boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Özbek'in Buruk'a ne kadar ücret isteğini sorması üzerine Buruk "Ne parası başkanım. Galatasaray'a hoca olma şerefi bana yeter. Bu onur asla parayla ölçülmez. Para önemli değil. Bunu konuşmak bana yakışmaz" karşılığını verdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Sarı-Kırmızılı ekip ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen genç çalıştırıcı için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

İMZA İÇİN ÇAĞRILDI!

Gerçekleştirilen görüşmeden etkilenen Dursun Özbek'in son kararı vermek ve mukavelenin imzalanması için Okan Buruk'u İstanbul'a çağırdı.

Okan Buruk daha önce Başakşehir, Ç. Rizespor, Akhisar, Göztepe, Sivasspor, Gaziantep ve Elazığspor takımlarını çalıştırırken Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı alırken, Başakşehir ile büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig kupasını müzeye götürmüştü.

SÖZLEŞME FESHEDİLİRSE NE OLACAK?

Burak Elmas döneminde büyük bir beklenti ile takımın başına getirilen ancak beklentilerin altında kalan Domenec Torrent ise ülkesine dönüyor. Sarı-Kırmızılı kulüpten 1 milyon 225 bin euro kazanan İspanyol hoca, gelecek sezon da 1.5 milyon Euro alacaktı. Sözleşmenin tek taraflı feshi durumunda yeni sezonun ücreti de ödenmek zorunda. Bu ücreti ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılı yönetimin İspanyol çalıştırıcıya 1 milyon Euro teklif ederek, anlaşmaya çalışması bekleniyor.



