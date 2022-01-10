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Son dakika: Eski Galatasaraylı Belhanda sahneye çıktı! Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’a mağlup oldu

10.01.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler maça 3 puan parolasıyla çıktı. Adana Demirspor da Fenerbahçe'yi devirip çıkışa geçmek istiyordu. Sarı-Lacivertliler ligin ikinci yarısına 3 puanla başlayıp lider Trabzonsporla farkı düşürmeyi hedefliyordu. Taraflı tarafsız müthiş bir mücadeleye sahne olan ve Kadıköy'de oynanan mücadele 2-1'lik Adana Demirspor galibiyetiyle tamamlandı.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Belhanda sahneye çıktı! Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’a mağlup oldu
Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe ligin ikinci yarısına Adana Demirspor maçıyla başladı. Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanıp Trabzonsporla puan farkını eritmek istiyordu. Adana Demirspor'da Kadıköy'den puan ya da puanlar alıp çıkışa geçip taraftarlarını mutlu etmek hedefindeydi. Karşılıklı ataklarla başlayan maç seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Golü de Mesut Özil kaydetmişti. Kadıköy'de oynanan karşılaşma 2-1'lik Adana Demirspor'un galibiyetiyle bitti.

VALENCIA GOLÜ BULDU

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  1. dakikada İrfan Can'ın ortasında ceza sahası içinde Svensson'un Valencia'ya müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

GÖKHAN İNLER MÜTHİŞ ATTI

34.dakikada gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler sol ayağıyla mükemmel bir şut çıkardı ve kaleci Berke'yi mağlup etti: 1-1.

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BELHANDA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

  1. dakikada Kaan Kanak'ın Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada arka direğe hareketlenen Belhanda'nın vuruşu filelerle buluştu ve Adana Demirspor 2-1 öne geçti.

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5 EKSİK

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Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Mergim Berisha'nın yanı sıra darbeye bağlı ağrı şikayeti nedeniyle Miguel Crespo ve Nazım Sangare Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.

BALOTELLI YOK

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Adana Demirspor'da ise ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan yıldız golcü Mario Balotelli ile sakat olan Khadim Rassoul ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Simon Deli takımdaki yerini alamadı.

SARI KART SINIRINDA

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Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci sarı kart sınırında bulunan isimler. Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

İLK YARIDA FENERBAHÇE KAZANDI

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Ligin ilk yarısında iki takım arasında Adana'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 46. dakikada İrfan an Kahveci'nin asistinde Mesut Özil'in attığı golle 1-0 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Adana Demirspor Younes Belhanda
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