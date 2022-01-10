Son dakika: Fatih Terim ile yollar ayrıldı, Galatasaray'dan açıklama! Terim'in dördüncü dönemi böyle sona erdi...

Son dakika: Galatasaray'da Giresunspor maçında alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas, Nef Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından deneyimli hocayla yollar ayrıldı. Terim'in dördüncü dönemi de böylelikle sona ermiş oldu. İşte Fatih Terim'in yerine düşünülen adaylar...

"GALATASARAYLI FATİH TERİM'İN FİKİR VE TECRÜBELERİNDEN HER ZAMAN FAYDALANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrıldığı resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz. "

FLORYA'DA TAKIMLA VEDALAŞTI

Fatih Terim, Burak Elmas'la yaptığı görüşmenin ardından Nef Stadı'ndan ayrıldı. Deneyimli hoca eşyalarını toplamak ve futbolcularla vedalaşmak için Florya'nın yolunu tuttu. Terim'in ardından Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da takıma veda etti.

SON DAKİKA: BURAK ELMAS İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Son günlerde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim.." ifadelerini kullanmıştı.



