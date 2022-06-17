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Son dakika: Fenerbahçe'de Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı!

17.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Beko ile ING Basketbol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı. Djordjevic, Fenerbahçe Beko'ya Igor Kokoskov'un yerine getirilmişti. Sarı - lacivertlilerde göreve CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'in getirilmesi bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

DIMITRIS ITOUDIS BEKLENİYOR

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Fenerbahçe Beko'da Djordjevic'in ayrılığı sonrasında CSKA Moskova ile yollarını ayıran Dimitris Itoudis'in göreve gelmesi bekleniyor.

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