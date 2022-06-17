Son dakika: Fenerbahçe'de Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

DIMITRIS ITOUDIS BEKLENİYOR

Fenerbahçe Beko'da Djordjevic'in ayrılığı sonrasında CSKA Moskova ile yollarını ayıran Dimitris Itoudis'in göreve gelmesi bekleniyor.

