Son Dakika: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Kulisler hareketlendi, Alex'ten geleceğiyle ilgili açıklama geldi

Alex de Souza ile ilgili gelen son dakika haberleri Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Yönetim yeni hoca için çalışmalarını hızlandırırken Brezilyalı efsane Alex de Souza iddiası gündem yarattı.

Fenerbahçe Yönetimi, takımı sezon sonuna kadar taşıyacak, bu süreçte de performansı izlenecek bir teknik adamı göreve getirmek için kolları sıvadı. Yabancı teknik adamlar olarak Joachim Löw, Slaven Bilic, Nenad Bjelica, Frank Lampard gündeme gelse de gerek yüksek maliyetler gerekse zirveyle oluşan 16 puanlık fark büyük yatırımların önüne set çekiyor.

İLK ADAY İSMAİL KARTAL

Kulübün içinde bulunduğu bu tabloda adı en çok telaffuz edilen 1 numaralı aday İsmail Kartal. Fenerbahçe’de 10 yıl futbol oynayan, 2010-14 yılları arasında yardımcı antrenörlük, 2014-15 sezonunda da teknik adamlık yapan Kartal, camiada sevilen ve kredisi olan bir isim olarak öne çıkıyor.

ALEX DE SOUZA İSMİ GÜNDEME GELDİ

Kulislerde adı geçen diğer bir isim de futbolculuğu döneminde efsaneleşen Alex de Souza. Brezilyalı, şu anda Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştırıyor.

ALEX'TEN GELEEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Nisan 2021'de Sao Paulo U20 takımının başına geçen Alex De Souza Brezilya basınına yaptığı açıklamada, geleceğiyle ilgili sezon sonunda oturup karar vereceklerini söylemişti.

Brezilyalı futbol adamı yaptığı açıklamada, "A takımda veya bir başka takımda görev almak için acelem yok. Futbol dinamik bir yapı ve her şey bir şekilde olması gerektiği gibi oluyor. Hiçbir şeye kestirme yoldan gitmek istemiyorum. Bu sezon bittiğinde Sao Paulo ile oturup konuşacağız. Burada U20 takımında mı kalacağım veya başka bir kulübe mi gideceğim belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

