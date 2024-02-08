SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Sarı-Lacivertliler Lincoln Henrique ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Lincoln Henrique'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun RB Bragantino'ya kiralandığını açıkladı. RB Bragantino ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı belirtildi.
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."