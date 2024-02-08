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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Sarı-Lacivertliler Lincoln Henrique ile yolların ayrıldığını açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.02.2024 22:42 | Son Güncelleme:
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Ara transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada Lincoln Henrique ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Lincoln Henrique'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun RB Bragantino'ya kiralandığını açıkladı. RB Bragantino ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı belirtildi.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

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"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

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