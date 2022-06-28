Son dakika: Fenerbahçe'de sır gibi saklanan sol bek transferi ortaya çıktı: Welington! Ferdi Kadıoğlu detayı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmış ve transfer çalışmalarına Portekizli hocanın verdiği liste doğrultusunda başlanmıştı. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma ile kadrosunu güçlendiren sarı - lacivertlilerde taraftarlar, yapılacak olan diğer transferleri bekliyordu.
Göreve geldiğinden beri takımının başında iki hazırlık maçına çıkan ve oyuncularını yakından görme fırsatı yakalayan Jorge Jesus, karşılaşmalarda sol bekte görev yapan Filip Novak'ın performansını yetersiz bulmuş ve bu bölgede Ferdi Kadıoğlu ile rekabet edebilecek bir oyuncunun transferini istemişti.
Deneyimli teknik direktörün verdiği liste ve talepleri doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'nin gündemine Sao Paulo'da forma giyen Welington'un geldiği öğrenildi.
Sarı - lacivertli yönetimin, Brezilya kulübüyle temasa geçtiği ve oyuncunun transferi için gerekli şartları öğrendiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Welington için Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'in de devrede olduğu kaydedildi.
Sarı - lacivertlilerin Welington transferini gerçekleştirerek gelecekte oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeline satmayı hedeflediği de aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezon 22 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum