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Son dakika: Fenerbahçe'de sır gibi saklanan sol bek transferi ortaya çıktı: Welington! Ferdi Kadıoğlu detayı...

28.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonu için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yapılacak olan takviyeler merak ediliyordu. Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u oturtan sarı - lacivertlilerde Lincoln Henrique ile Armindo Bruma transferleri gerçekleştirilmiş ve rota diğer mevkilere çevrilmişti. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu ile rekabete girecek bir oyuncu isteyen Jesus'un hedefindeki ismin Welington olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de sır gibi saklanan sol bek transferi ortaya çıktı: Welington! Ferdi Kadıoğlu detayı...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmış ve transfer çalışmalarına Portekizli hocanın verdiği liste doğrultusunda başlanmıştı. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma ile kadrosunu güçlendiren sarı - lacivertlilerde taraftarlar, yapılacak olan diğer transferleri bekliyordu.

NOVAK YETERSİZ BULUNDU

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Göreve geldiğinden beri takımının başında iki hazırlık maçına çıkan ve oyuncularını yakından görme fırsatı yakalayan Jorge Jesus, karşılaşmalarda sol bekte görev yapan Filip Novak'ın performansını yetersiz bulmuş ve bu bölgede Ferdi Kadıoğlu ile rekabet edebilecek bir oyuncunun transferini istemişti.

SÜRPRİZ İSİM ORTAYA ÇIKTI

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Deneyimli teknik direktörün verdiği liste ve talepleri doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'nin gündemine Sao Paulo'da forma giyen Welington'un geldiği öğrenildi.

KULÜBÜYLE TEMASA GEÇİLDİ

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Sarı - lacivertli yönetimin, Brezilya kulübüyle temasa geçtiği ve oyuncunun transferi için gerekli şartları öğrendiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Welington için Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'in de devrede olduğu kaydedildi.

HEDEF YÜKSEK BONSERVİS

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Sarı - lacivertlilerin Welington transferini gerçekleştirerek gelecekte oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeline satmayı hedeflediği de aktarıldı.

Geride bıraktığımız sezon 22 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Filip Novak Bruma son dakika haberi
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