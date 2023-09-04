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Son dakika: Fenerbahçe'den kulüp rekoru kıracak teklif! Cengiz Ünder'i geride bırakacak yıldız...

04.09.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden ve 3'te 3 yaparak milli araya giren Fenerbahçe, transfer için gaza bastı. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı - lacivertlilerde gündeme birçok önemli futbolcu gelmişti. Bu isimlerden biri de Braga'da forma giyen Al Musrati'ydi. Fenerbahçe'nin Libyalı futbolcuya teklifi ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmiş ve sezona 3'te 3 ile başlayarak milli araya Süper Lig'in lideri olarak girmişti. Transferlerini kısa sürede tamamlamak isteyen ve kolları sıvayan yönetimin öncelikli hedefi olarak orta saha takviyesi yer alıyordu.

GÜNDEMDE AL MUSRATI VAR

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İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda orta saha transferini bitirmek isteyen sarı - lacivertlilerin gündemine Braga'da forma giyen Al Musrati gelmişti.

15 MİLYON EURO

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Ajansspor'un haberine göre oyuncu için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir teklifi Portekiz kulübüne sundu.

Oyuncunun sarı - lacivertli formayı giymek istemesinin avantaj olduğu belirtilirken, Braga'nın teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

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Öte yandan Fenerbahçe, Al Musrati'ye 15 milyon euroya imza attırması halinde Cengiz Ünder'i geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferini yapacak.

Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla 41 resmi maça çıkan Musrati, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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