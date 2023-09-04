Son dakika: Fenerbahçe'den kulüp rekoru kıracak teklif! Cengiz Ünder'i geride bırakacak yıldız...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmiş ve sezona 3'te 3 ile başlayarak milli araya Süper Lig'in lideri olarak girmişti. Transferlerini kısa sürede tamamlamak isteyen ve kolları sıvayan yönetimin öncelikli hedefi olarak orta saha takviyesi yer alıyordu.

GÜNDEMDE AL MUSRATI VAR

İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda orta saha transferini bitirmek isteyen sarı - lacivertlilerin gündemine Braga'da forma giyen Al Musrati gelmişti.

15 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre oyuncu için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir teklifi Portekiz kulübüne sundu.

Oyuncunun sarı - lacivertli formayı giymek istemesinin avantaj olduğu belirtilirken, Braga'nın teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Öte yandan Fenerbahçe, Al Musrati'ye 15 milyon euroya imza attırması halinde Cengiz Ünder'i geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferini yapacak.

Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla 41 resmi maça çıkan Musrati, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

