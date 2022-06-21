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SON DAKİKA: Fenerbahçe FC Shkupi ile hazırlık maçı yapacak!

21.06.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından söz ettirirken, ilk hazırlık maçındaki rakibi de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Sarı-Lacivertli ekip Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe FC Shkupi ile hazırlık maçı yapacak!

FC Shkupi, Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak Kuzey Makedonya’yı, Şampiyon Ligi’nde temsil edecek olan FC Shkupi, Fenerbahçe ile yarın saat 18.00’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.

Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, kamp için Türkiye’yi seçti. İş insanı Olgun Aydın’ın sahibi olduğu takım, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’ndan başlayacak. 17 Haziran’dan bu yana Abant’ta sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Kuzey Makedonya temsilcisi, verimli geçen kampta hazırlık maçları da yapıyor.

MAÇ 18.00'DE BAŞLAYACAK!

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Abant’ta, Arnavutluk şampiyonu Tiran ile oynayan FC Shkupi, yarın ise Fenerbahçe ile ikinci hazırlık maçına çıkacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

"KAMP VERİMLİ GEÇTİ..."

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Başkan Olgun Aydın, Abant’taki kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Sezon başında hedeflediğimiz güçlü kadro konusunda büyük mesafeler kat ettik. Ben bu kulüple yola çıkarken, bir Makedon takımının bir Türk’ün liderliğinde Avrupa’da neler başarabileceğini ispatlamak istedim."

"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜRLER"

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"Şampiyonlar Ligi gibi ulaşılması zor bir hedef için kenetlendik. Hazırlık maçlarımızdan birini Türkiye’nin en güçlü kulüplerinden Fenerbahçe ile oynayacağız. Başkan Ali Koç ve yönetimine, kulübüme gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletirim" ifadelerini kullandı


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