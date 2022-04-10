Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kriz! Yöneticiler araya girdi

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray oldu. Nefeslerin tutulduğu mücadele öncesi gergin anlar yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim ekibi alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde gelince ortalık karıştı.

YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe yönetiminin de tam kadro Ülker Stadyumu'nda yer alması sonrasında küçük çaplı bir protokol krizi yaşandı. Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da Sarı-Lacivertli yöneticiler devreye girdi ve sorun çözüldü, olay tatlıya bağlandı.

(Fanatik)



