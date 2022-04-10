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Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kriz! Yöneticiler araya girdi

10.04.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi gerilim yaşandı. Fenerbahçe derbisini izlemek için kalabalık grup halinde Kadıköy'e gelen sarı-kırmızılılar protokol sorunu yaşadı. Ülker Stadyumu'nda kısa süreli bir oturma düzeni gerginliği olsa da Sarı-Lacivertli yöneticiler araya girdi ve olay tatlıya bağlandı.

Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kriz! Yöneticiler araya girdi

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray oldu. Nefeslerin tutulduğu mücadele öncesi gergin anlar yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın yönetim ekibi alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde gelince ortalık karıştı.

YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ

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Fenerbahçe yönetiminin de tam kadro Ülker Stadyumu'nda yer alması sonrasında küçük çaplı bir protokol krizi yaşandı. Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da Sarı-Lacivertli yöneticiler devreye girdi ve sorun çözüldü, olay tatlıya bağlandı.

(Fanatik)


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