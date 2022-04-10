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Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray maçında gergin anlar! Koşarak kaçtılar

10.04.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribünde görmek istemediğimiz anlar yaşandı. Galatasaray'ın korner kullanacağı esnada tribünden su şişeleri atıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular atılan cisimlerin kendilerine gelmesini engellemek için korner köşesinden koşarak kaçtı. Hakemin araya girmesiyle maç kısa süre durdu ve tribünler sakinleştirilince atış yapıldı.

Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray maçında gergin anlar! Koşarak kaçtılar

Son dakika haberleri... Fenerbahçe-Galatasaray maçı çok ateşli başladı. Kadıköy'de tribünlerin tamamının dolu olduğu mücadelede Galatasaraylı oyunculara protesto vardı.

KORNER KULLANIRKEN SU ŞİŞESİ ATTILAR

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Galatasaraylı futbolcuların korner kullanmak için kenara gittiği sırada Fenerbahçeli taraftarlar su şişesi fırlattı. Atılan cisimlerin kendilerine gelmemesi için kaçan futbolcular hakeme itirazlarda bulundu. Maçın hakemi tribünlerin sakinleşmesini bekledi ve sonrasında atış kullanıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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