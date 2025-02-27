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SON DAKİKA: Fenerbahçe Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler lider olarak çeyrek finalde

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.02.2025 17:57
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. B Grubu karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Fenerbahçe olurken Sarı-Lacivertliler aldığı bu sonuçla lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler lider olarak çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

TALISCA'DAN DUBLE

GAZIANTEP-FK---FENERBAHCE--FOTOGRAFLAR_587777_173919

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Anderson Talisca 17 ve 27. dakikada kaydettiği gollerle duble yaptı. Fenerbahçe'nin diğer golleri ise En-Nesyri ve Kostic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 75. dakikada Husic kaydetti.

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FENERAHÇE ÇEYREK FİNALDE

GAZIANTEP-FK---FENERBAHCE--FOTOGRAFLAR_587782_173919

Sarı-Lacivertliler aldığı bu galibiyetle grubunu 3'te 3 yaparak 9 puanla tamamladı ve lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Canlı Skor

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son dakika fenerbahçe türkiye kupası
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