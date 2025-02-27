SON DAKİKA: Fenerbahçe Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler lider olarak çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

TALISCA'DAN DUBLE

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Anderson Talisca 17 ve 27. dakikada kaydettiği gollerle duble yaptı. Fenerbahçe'nin diğer golleri ise En-Nesyri ve Kostic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 75. dakikada Husic kaydetti.

FENERAHÇE ÇEYREK FİNALDE

Sarı-Lacivertliler aldığı bu galibiyetle grubunu 3'te 3 yaparak 9 puanla tamamladı ve lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı.