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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler Ligi öncesi ortalık karıştı! Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko! "Jesus kulübü batıracak""

17.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe sezonu en erken açan ekiplerden olurken, yaptığı transferlerle de ses getirdi. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertli ekip bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, Devler Ligi'nde de iyi bir grafik çizmek istiyor. UEFA'ya gönderilen listede 10 isim kadroya dahil edilmezken, Jesus'un listeye almadığı isimlerin maliyeti dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devler Ligi öncesi ortalık karıştı! Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko! "Jesus kulübü batıracak""

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk... Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekipte Dinamo Kiev'le oynanacak maçların aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de UEFA'ya gönderilen listeye 10 futbolcuyu dahil etmezken, listede olmayan isimlerin maliyeti dudak uçuklattı.

KIM MIN JAE LİSTEDE YOK!

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Sarı-lacivertlilerde, Rennes ile anlaşma sağlayan Kim Min Jae, Dinamo Kiev müsabakalarının listesine eklenmedi. Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacının dışında kalan 9 oyuncu için Transfermarkt verilerine göre toplam 19 milyon 500 bin euro bonservis ödemesi yaptığı belirtildi. Öte yandan oyuncuların maaşlarının toplamının ise 13 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

GUSTAVO 10 MİLYON EURO...

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Fenerbahçe'de kadroya alınmayan isimler arasında Luiz Gustavo'nun toplam maliyeti 10 milyon euroyu buldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu başında Brezilyalı futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Süper Lig devi, 34 yaşındaki orta sahaya yıllık 4 milyon euro maaş ödüyor.

SAMATTA DA LİSTEDE YOK!

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Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil edilmeyen Mbwana Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Tanzanyalı oyuncunun Fenerbahçe'deki yıllık maaşının 2 milyon 750 bin euro civarında olduğu belirtildi. Mbwana Samatta'nın maliyeti yaklaşık 8 milyon 750 bin euro civarında.

TISSERAND İÇİN 4 MİLYON EURO

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Süper Lig devi 2020-2021 sezonu başında 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Marcel Tisserand'ı kadrosuna dahil etti. Kongolu oyuncunun sarı-lacivertlilerden yıllık 1 milyon 800 bin euro maaş aldığı kaydedildi. Marcel Tisserand'ın maliyeti 5 milyon 800 bin euro civarında.

JESUS NAZIM'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ!

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare de listede yer almadı. Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçlarının listesine eklemediği futbolcu için 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödendi. Öte yandan Nazım Sangare'nin yıllık maaşının 1 milyon 500 bin euro civarında olduğu kaydedildi.

LEMOS KAMPA DAHİL EDİLMEDİ!

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Portekizli çalıştırıcının Avusturya kampına da dahil etmediği Mauricio Lemos için sarı-lacivertlilerin kasasından 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli çıktı. Mauricio Lemos'un maaşının 860 bin euro civarında olduğu aktarıldı.

JESUS CAULKER'I BEĞENMEDİ!

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Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra herhangi bir resmi maçta oynamayan Steven Caulker, Jorge Jesus tarafından da beğenilmedi. Tecrübeli savunmacının yıllık maaşının 1 milyon 250 bin euro civarında olduğu öğrenildi. Öte yandan Steven Caulker için sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödemedi.

MEYER BEDELSİZ...

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Fenerbahçe'de kadroya alınmayan isimler arasında Max Meyer de yer aldı. Alman orta saha bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere imza attı. Tecrübeli oyuncunun 800 bin euro civarında maaş aldığı aktarıldı.

YENİ TRANSFERDE LİSTEYE ALINMADI

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur da Dinamo Kiev maçlarının listesine eklenmedi. Genç forvet için 250 bin euro bonservis bedeli ödendiği kaydedildi. Tiago Çukur'un maaş bilgisine ulaşılamadı.

İLK MAÇ 20 TEMMUZ'DA

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu eşleşmesinin ilk maçı Ukrayna temsilcisinin ev sahipliğinde oynanacak. Miejski LKS Lodz Stadyumu'ndaki müsabaka 20 Temmuz'da 21.00'da başlayacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev eşleşmesinin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü 20.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.(Milliyet)


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