Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer! Ozan Tufan gibisi daha önce ne görüldü ne duyuldu...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ligin başında İngiltere'ye gitmek istediğini yönetime bildiren Ozan Tufan, Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştı. Yaşadığı dil problemi nedeniyle takıma bir türlü ayak uyduramayan milli oyuncu istenilen performansı sahaya yansıtamadı. Ligde son sıranın bir üstünde bulunan Watford takımında forma şansı da bulamayan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe'ye geri dönmesi zorunlu satın alma opsiyonuna engel değil. İşte tüm detaylar...

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı anlaşma gereği Watford, Ozan Tufan'ı zorunlu satın alma opsiyonu olan 7.5 milyon euro verip almak zorunda. Ama anlaşmada tek bir şart var o da Watford'un kümede kalması. Şu an ligde sondan 2. sırada bulunan İngiliz ekibi eğer Premier Lig'de tutunmayı başarırsa çok ilginç bir transfer gerçekleşmiş olacak.

TÜRKİYE TARİHİNDE BÖYLE TRANSFER YOK!

Fenerbahçe'nin yaptığı bu akıllıca anlaşma Ozan Tufan'ın performansına bakılmaksızın satın alma zorunluluğu kılıyor. Transfer olduğundan beri yalnızca 489 dakika sahada kalabilen milli oyuncu Watford'un Premier Lig'e tutunması halinde tarihe geçerek 7.5 milyon euro'ya transfer olacak. Sadece 489 dakika oynayıp bu bedele İngiltere'ye transfer olabilen ilk futbolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanan Ozan Tufan'ın dönmeye niyeti olmasa da bu anlaşma gerçekleşmek zorunda.



