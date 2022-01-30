Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Joachim Löw'ün özel isteğiyle Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsmail Kartal'ı geçici menajer olarak göreve getiren Ali Koç, dünyanın sayılı menajerleri arasında yer alan Joachim Löw ile anlaşma sağladı. Alman teknik adam önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracak. Transferlere şimdiden karışmaya başlayan tecrübeli teknik adam, muhakkak istediği ilk ismi takıma kazandırdı bile... Fransa'nın Reims takımında forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ghislain Konan ile el sıkışan sarı-lacivertliler, bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak.

BAŞKAN AÇIKLADI: FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK

Fenerbahçe'de takımın başına geçecek Löw, ilk raporlarını Ali Koç ve yönetimine göndermeye başladı. Reims'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun alınmasını isteyen Alman teknik adam için tüm şartlar zorlandı ve transferde mutlu sona ulaşıldı. Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, "Teklifi bizim açımızdan oldukça tatmin edici olan Fenerbahçe ile anlaştık" açıklaması yaptı.

FUTBOLCU OLMAK İÇİN OKUMADI

Fakir bir ailede yetişen Konan, anne ve babasına bakabilmek için küçük yaşlarda okulu bırakarak balıkçılık yapmaya başladı. Bir yandan balıkçılık yapıp bir yandan da futbola merak saran Konan, 2000'li yılların başında Gervinho ve Yaya Toure'nin de yetiştiği ASEC Minosas kulübünün altyapısına transfer oldu. Minosas kulübü Konan'ın ve ailesinin çıkış kapısı oldu.

ÇOK ÇALIŞTI, SONUNDA BAŞARDI

Minosas kulübüne transfer olduktan sonra da balıkçılığa devam eden Konan, güçlü fiziğiyle Avrupalı scoutların dikkatini çekmeyi çoktan başarmıştı. 20 yaşına geldiğinde Portekiz'in Guimares B takımına yıllık 800 Euro maaşla transfer olarak hedefinin ilk adımını atmış oldu. Bu transferin ardından büyük hırs yapan genç oyuncu yalnızca 6 iç içerisinde A takıma yükselerek herkesin dikkatini çekti. Guimares, bedelsiz olarak aldığı Konan'ı 2018 yılında Fransa'nın Reims takımına 4 milyon Euro'ya sattı. Reims'te yıllık 643 bin Euro maaşla oynayan Konan, aldığı paranın birçoğunu ailesine gönderdiği biliniyor. Orta sahada da görev yapabilen Konan, bu bölgede 8 maça çıkarak 2 asist yapmayı başarmıştı.

LÖW, KESİNLİKLE ALINMALI DEDİ

Fenerbahçe'nin kesin olarak anlaştığı Joachim Löw, Ali Koç ile görüşerek bu transferin yapılmasını istedi. Löw'ün bu isteğini hemen gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fransız kulübü ile anlaşma sağladı.



