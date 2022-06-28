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Son dakika: Fenerbahçe ile davalık olmuştu! Hakim karşısına çıkıyor

28.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Jorge Jesus liderliğinde çalışmalarını mutlak şampiyonluk parolasıyla sürdüren Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan mücadelede yaşanan 'küfürlü tezahürat' davası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. O dönem yayıncı kuruluşta çalışan kişinin ön ödemeyi yapmaması nedeniyle ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe ile davalık olmuştu! Hakim karşısına çıkıyor

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda pandemi koşulları altında seyircisiz şekilde oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında Fenerbahçe aleyhine yayınlanan küfürlü ses efektine dair, yayıncı kuruluşun eski bir çalışanı hakkında dava yoluna gitmişti.

'HUFEDER' DAVA YOLUNA GİTMİŞTİ!

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10 Ocak 2021'de oynanan karşılaşmada, yayıncı kuruluş tarafından ekrana verilen ve seyircilerin duyduğu küfürlü tezahürat kamuoyunda tepki toplamıştı. Bu olay sonrası Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) tarafından yapılan suç duyurusu sonrasında savcılık, yayıncı kuruluş yetkilisi kişi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesine istinaden, adli para cezası yerine geçecek şekilde bin 31 lira "ön ödeme bildirimi" göndermişti.

ÖN ÖDEMEYİ YAPMADI!

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Bildirimde, yayıncı kuruluş çalışanının bu ön ödemeyi yapmaması durumunda, hakkında ceza yargılaması başlatılacağı belirtildi. Süreçle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2022'de bir açıklama yayımladı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından, yayıncı kuruluşun eski çalışanının, bu bildirime rağmen bin 31 liralık ön ödemeyi yapmadığı öğrenildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

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Ön ödeme yapılmadığı için soruşturma dosyası, eski çalışan hakkında yargılama başlatması için asliye ceza mahkemesine gönderildi. Eski çalışan, İstanbul 3. Asliye Cezası Mahkemesinde açılan dava kapsamında ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

BEIN SPORTS'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

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Yaşanan bu olay sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports bir özür açıklaması yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Fatih Karagümrük - İttifak Holding maçının fonmunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.


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