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Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

20.05.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Portekiz'in önde gelen gazetelerinden biri olan A Bola, Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Bugün Ali Koç ile buluşan tecrübeli çalıştırıcı 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı-lacivertliler Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Portekiz'in önde gelen haber sitelerinden A Bola bu haberi son dakika olarak duyurdu. İşte detaylar...

1 SEZONLUK ANLAŞMA İMZALANDI

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Portekiz gazetesi A Bola'nın duyurduğu habere göre; Fenerbahçeli yetkililer ve Jorge Jesus, cuma günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Jorge Jesus, 1 sezonluk sözleşme teklifini kabul etti ve el sıkışıldı.

RESMİ İMZA MALATYA'DAN SONRA

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Jorge Jesus'un imza atmasının önündeki tek engel olarak Fenerbahçe'nin resmen Şampiyonlar Ligi bileti alması gösterildi.

Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a yenilmemesi durumunda Şampiyonlar Ligi biletinin resmileşeceği ve bu gelişmenin ardından Portekizli teknik adamın İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Jorge Jesus'un gelecek hafta İstanbul'a gelmesi için organizasyonun da yapıldığı ve bir imza töreninin de yapılacağı belirtildi.


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