Son dakika: Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı oldu! Ferdi Kadıoğlu'na teklif geldi! Sarı - lacivertlilerin cevabı ne oldu? 20 milyon euro...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla'yı konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen ilk maçtan aldığı 2-0'lık yenilgi nedeniyle skoru eşitleyemediği için organizasyona veda etmişti. Rotasını yeniden Süper Lig'e çeviren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Geçtiğimiz sezon takımın başında olan Vitor Pereira'nın bir bek oyuncusuna çevirdiği Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir çıkış yakaladı ve gösterdiği performansla hem taraftarlarını hem de Avrupa kulüplerini kendisine hayran bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin sık sık izlemeye geldiği milli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

AJAX'TAN TEKLİF GELDİ

İtalyan basınının haberine göre Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

10 MİLYON EURO: RET!

Hollanda temsilcisinin 10 milyon euroluk bedeli sarı - lacivertlilere sunduğu ancak bu teklifin direkt olarak reddedildiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Ajax'ın teklifini 15 milyon euro olarak revize edeceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin beklentisinin en az 20 milyon euro olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 resmi maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

