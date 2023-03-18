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Son dakika: Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı oldu! Ferdi Kadıoğlu'na teklif geldi! Sarı - lacivertlilerin cevabı ne oldu? 20 milyon euro...

18.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla'ya karşı iyi bir performans göstermesine rağmen skoru eşitleyemeyen ve buruk bir şekilde organizasyona veda eden Fenerbahçe'de gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrilmişken, sıcak bir gelişme yaşandı. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan ve Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Ajax'tan transfer teklifi geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı oldu! Ferdi Kadıoğlu'na teklif geldi! Sarı - lacivertlilerin cevabı ne oldu? 20 milyon euro...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla'yı konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasına rağmen ilk maçtan aldığı 2-0'lık yenilgi nedeniyle skoru eşitleyemediği için organizasyona veda etmişti. Rotasını yeniden Süper Lig'e çeviren Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

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Geçtiğimiz sezon takımın başında olan Vitor Pereira'nın bir bek oyuncusuna çevirdiği Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir çıkış yakaladı ve gösterdiği performansla hem taraftarlarını hem de Avrupa kulüplerini kendisine hayran bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin sık sık izlemeye geldiği milli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

AJAX'TAN TEKLİF GELDİ

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İtalyan basınının haberine göre Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

10 MİLYON EURO: RET!

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Hollanda temsilcisinin 10 milyon euroluk bedeli sarı - lacivertlilere sunduğu ancak bu teklifin direkt olarak reddedildiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

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Ajax'ın teklifini 15 milyon euro olarak revize edeceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin beklentisinin en az 20 milyon euro olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 resmi maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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