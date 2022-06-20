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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için şaşırtan teklif!

20.06.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk. Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un liderliğinde çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, temaslarına devam ederken süper yıldız Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi Giresunspor'un Başkanı Hakan Karaahmetoğlu katıldığı bir programda genç yıldız için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için şaşırtan teklif!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile merhaba diyecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

HEDEF: ŞAMPİYONLUK!

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Yeni sezonda şampiyon olarak kupa hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, transferde de oldukça hareketli günler geçirirken Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen duyurarak adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Transfer temaslarına hız kesmeden devam eden Sarı Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, geçtiğimiz sezonun yıldız ismi Arda Güler için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ARDA İÇİN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

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Performansıyla tüm futbol camiasının dikkatini üzerine çeken Arda için, Avrupa'nın dev kulüplerinin devreye girdiği ve kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı bilinirken geçtiğimiz sezonu topladığı 45 puanla 16. sırada tamamlayan Giresunspor'un tecrübeli başkanı Hakan Karaahmet genç yıldız için flaş bir açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE DÜŞÜNÜRSE..."

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A Spor'da konuşan Karaahmet "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Oynatmalıyız."

"Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

8 GOLE DİREKT KATKI!

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Yeni sezonda şüphesiz en merak edilen isimlerin başında gelen Arda Güler, geride bıraktığımız sezon Sarı-Lacivertli forma ile çıktığı 16 resmi maça çıkarken 2 kez ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki genç yıldız sahada kaldığı 373 dakikalarda takımına 3 gol 5 de asist katkısında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Giresunspor Arda Güler
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