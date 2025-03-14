SON DAKİKA: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandığı mücadelede Rangers'a penaltı vuruşları sonucu elendi...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz rakibini 2-0 mağlup ederek karşılaşmayı uzatma bölümüne taşındı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmazken turu penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında kazanan 3-2'lik skorla Rangers olurken İskoç ekibi bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nin dışına itti.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK

Temsilcimizin ilk golü ilk yarının uzatma dakikalarında Kostic'in ortasında voleyi yapan Szymanski'den geldi.

SZYMANSKI'NİN GECESİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında Mert Müldür'ün sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Szymanski'nin dokunuşu sonucu top ağlara gitti ve fark 2'ye çıktı.

RANGERS'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltı atışlarında eleyen İskoç ekibi Rangers'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Rangers'ın rakibi, Roma'ya karşı ilk maçını 2-1 kaybeden ancak rövanşta rakibini 3-1'lik üstünlük sağlayan Athletic Bilbao oldu.

İSMAİL KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu.

Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.