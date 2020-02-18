SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi.
İşte PFDK'dan yapılan açıklama;
TFF Hukuk Müşavirliği, 18 Şubat 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor'un "çirkin ve kötü tezahürat", MKE Ankaragücü'nün "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile "talimatlara aykırı hareket", Fenerbahçe'nin "saha olayları", Galatasaray'ın ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedenleriyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
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