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Son dakika: Fenerbahçe ve Sevilla, sahadan önce transferde kapışacak! Borussia Dortmund'un yıldızı için büyük yarış...

03.03.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider olarak tamamlayan ve direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla olmuştu. İki takım da bu maç özelinde hazırlıklarını sürdürürken, müsabaka öncesi transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Sevilla, Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud için yarış halinde. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe ve Sevilla, sahadan önce transferde kapışacak! Borussia Dortmund'un yıldızı için büyük yarış...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu için de hazırlıklarına devam ediyor. B Grubu'nu lider tamamlayıp, direkt olarak son 16'ya kalan sarı - lacivertlilerin rakibi, çekilen kura sonucunda Sevilla olmuştu. Daha önce 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşan iki ekip, bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak.

SAHADAN ÖNCE MASADA

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Futbolseverlerin merakla beklediği eşleşme öncesinde iki dev kulüp transferde karşı karşıya geldi. İspanyol basınının haberine göre ilk olarak 9 Mart'ta karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Sevilla, Borussia Dortmund'dan Mahmoud Dahoud'un transferi için yarış halinde.

KESİN OLARAK AYRILACAK

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Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun kesin olarak takımdan ayrılacağı ifade edildi.

EN CİDDİ TALİPLER

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Haberde Dahoud için en ciddi taliplerin Fenerbahçe ve Sevilla olduğu kaydedilirken, İngiltere'den bazı kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Sevilla'nın Fenerbahçe'den sonra harekete geçtiğinin belirtildiği haberde sarı - lacivertli taraftarların İspanyol ekibine tepki gösterdiği de kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri 18 milyon euro olan ve bu sezon Dortmund formasıyla 6 resmi maça çıkan Alman yıldız, gol ya da asist katkısı veremedi.

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