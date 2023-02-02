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Son dakika: Fenerbahçe, 'yeni Appiah'ını buldu! Sportif direktör, Mickael Malsa ismini açıkladı ve sarı - lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti...

02.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'e imza attıran sarı - lacivertliler için İspanya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Real Valladolid'de top koşturan orta saha oyuncusu Mickael Malsa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, 'yeni Appiah'ını buldu! Sportif direktör, Mickael Malsa ismini açıkladı ve sarı - lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, oldukça hareketli bir ara transfer dönemi geçiriyor. Şu ana kadar Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'e imza attıran sarı - lacivertliler için İspanya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin peşinde olduğu yıldız ortaya çıktı.

'FENERBAHÇE BİTİRİYOR!'

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Relevo'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Real Valladolid'de forma giyen Mickael Malsa'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KİRALANACAK"

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Öte yandan Radyo Marca'ya konuşan Real Valladolid Sportif Direktörü Fran Sanchez, "Bir aksilik çıkmazsa Malsa önümüzdeki birkaç gün içerisinde yabancı bir kulübe kiralanacak." ifadelerini kullandı.

APPIAH'A BENZETMESİ

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Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda oyuncuyu sarı - lacivertli formayla iz bırakan Stephen Appiah'a benzettiler.

Bu sezon Valladolid formasıyla 6 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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