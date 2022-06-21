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SON DAKİKA: G.Saray'ı soydu gitti! Günlüğü 100 bin TL...

21.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik spor haberi... Yeni sezona yepyeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk icraatlerinden biri Burak Elmas döneminde futbolun başına getirilen Pasquale Sensibile ile yolların ayrılması oldu. Bu ayrılık sonrası Cenk Ergün ile yola devam edileceğini duyuran yönetimi İtalyan futbol adamına ödenecek olan tazminat ciddi şekilde düşündürmeye başladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: G.Saray'ı soydu gitti! Günlüğü 100 bin TL...

Başkan Dursun Özbek yönetiminde yeni bir yapılanmadan geçen Galatasaray'da Burak Elmas döneminde gelen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar, beklendiği gibi ayrıldı.

YOLLAR RESMEN AYRILDI!

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Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek çalışmalarına hız verirken, ilk olarak Burak Elmas döneminde getirilen Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı.

Sarı-Kırmızılı kulüpte geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve başlayan Sensibile için Galatasaray'ın 660 bin Euro'luk bir tazminat ödeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY İSTEKSİZ

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Hürriyet'in haberine göre; Mali olarak oldukça zor bir dönemden geçen Galatasaray'ın 50 yaşındaki İtalyan Futbol adamına bu tutarı ödemekte isteksiz olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA: GÜNLÜĞÜ 100 BİN TL

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Sarı-Kırmızılı kulüpte 17 Şubat'ta işbaşı yapan Sensibile, yalnızca 4 aylık çalışma sonrası yaklaşık 12 milyon Euro gibi bir ücret ödeyecekken, görevde kaldığı her gün için yaklaşık 100 bin TL'lik alacak...

15 BİN FORMA...

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Kulübün yeni sezon formaları 800 bin TL'den satışa sunulurken, satılan 15 bin forma parasının Sensibile'nin parasına denk gelmesi de dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor. Yaşanan bu gelişme sonrası taraftarlar eski başkan Burak Elmas'a tepki gösterirken, "Burak Elmas'tan hiç beklemezdim" yorumları ön plana çıktı.

FUTBOLUN YENi PATRONU ERGÜN

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Sensibile ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu.


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