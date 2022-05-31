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Son dakika: Galatasaray'a haber yolladılar! "Bizi geri alın!"

31.05.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor! Sarı - kırmızılı camia, 11 Haziran'daki seçimi beklerken taraftarlar da yapılacak olan transferleri merak ediyor. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in geri dönüş iddialarının ardından daha önce takımda forma giymiş olan Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri de sarı - kırmızılılara mesaj yolladı.

Son dakika: Galatasaray'a haber yolladılar! "Bizi geri alın!"
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Son dakika haberleri: 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekleyen Galatasaray'a Fatih Terim döneminde katılan isimlerden Henry Onyekuru ve Michael Seri, sarı kırmızılı takıma geri dönmek için nabız yokluyor.

GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR

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İki futbolcu da daha önce kiralık olarak formasını giydikleri sarı-kırmızılı kulübe geri dönmek istiyor.

GALATASARAY'A HABER YOLLADILAR

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Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Fulham'daki sözleşmesi biten ve boşa çıkan Jean Michael Seri ile Olympiakos'ta aradığını bulamayan, süre almakta dahi zorlanan ve ayrılık kararı veren Henry Onyekuru, Galatasaray'a haber yolladı.

"BİZİ BEKLEYİN"

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Seçim süreci nedeniyle herhangi bir somut adım atılamazken, oyunculara, "Bizden haber bekleyin" mesajı verildi.

PRENSİP ANLAŞMASI

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Galatasaray adına her iki oyuncuyla da görüşme yapıldığı ve son derece uygun maliyetlerle bir prensip anlaşması sağlandığı ifade ediliyor.

Öte yandan yeni sezonda Domenec Torrent ile devam edilmesi beklenmezken, Fatih Terim için göreve dönüş iddiaları da sürüyor. Taraftarlar, Onyekuru ve Seri'nin takıma dönüşüyle ilgili haberlerin çıkmasının ardından Terim'in de gelmesi için tweet'ler atıyorlar.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru son dakika haberi
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