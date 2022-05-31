Son dakika: Galatasaray'a haber yolladılar! "Bizi geri alın!"

Son dakika haberleri: 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekleyen Galatasaray'a Fatih Terim döneminde katılan isimlerden Henry Onyekuru ve Michael Seri, sarı kırmızılı takıma geri dönmek için nabız yokluyor.

GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR

İki futbolcu da daha önce kiralık olarak formasını giydikleri sarı-kırmızılı kulübe geri dönmek istiyor.

GALATASARAY'A HABER YOLLADILAR

Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Fulham'daki sözleşmesi biten ve boşa çıkan Jean Michael Seri ile Olympiakos'ta aradığını bulamayan, süre almakta dahi zorlanan ve ayrılık kararı veren Henry Onyekuru, Galatasaray'a haber yolladı.

"BİZİ BEKLEYİN"

Seçim süreci nedeniyle herhangi bir somut adım atılamazken, oyunculara, "Bizden haber bekleyin" mesajı verildi.

PRENSİP ANLAŞMASI

Galatasaray adına her iki oyuncuyla da görüşme yapıldığı ve son derece uygun maliyetlerle bir prensip anlaşması sağlandığı ifade ediliyor.

Öte yandan yeni sezonda Domenec Torrent ile devam edilmesi beklenmezken, Fatih Terim için göreve dönüş iddiaları da sürüyor. Taraftarlar, Onyekuru ve Seri'nin takıma dönüşüyle ilgili haberlerin çıkmasının ardından Terim'in de gelmesi için tweet'ler atıyorlar.

