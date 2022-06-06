Son dakika: Galatasaray'a yılın transferini Instagram'dan duyurdu! Adım adım geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte taraftarlar, takımlarının yapacakları transferlere yöneldi. Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı başkanlık seçimi öncesinde birçok transfer iddiası da gündeme gelmeye devam ediyordu. O iddialardan biri Oğuzhan Özyakup'tu. Yıldız isim için flaş bir gelişme yaşandı...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş, sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı.

Sarı - kırmızılılarda Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıklarını açıklamasıyla birlikte birçok futbolcunun ismi transfer için gündeme gelmişti. Bu isimler arasında yer alan Oğuzhan Özyakup için ise işler ciddiye bindi.

PAYLAŞIM YAPTI

10 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen ve yönetimle anlaşmaya yanaşmayarak boşa çıkan Oğuzhan Özyakup, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.

ÖMER BAYRAM FİTİLİ ATEŞLEDİ

Sevgilisiyle yaptığı tatilin fotoğraflarını paylaşan Oğuzhan Özyakup'un Instagram gönderisi kısa süre içerisinde birçok beğeni ve yorum toplarken, Ömer Bayram'ın hareketi dikkat çekti.

YORUMU HEYECANLANDIRDI

Milli futbolcunun paylaşımına, "kum saati" ve "bir çift göz" emojilerini bırakan Ömer Bayram'ın bu yorumu, taraftarlar arasında "transfer bitti" şeklinde yorumlandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun menajerinin, her iki başkan adayıyla da görüştüğü ve anlaşma sağladığı kaydedildi.

Beşiktaş formasıyla toplamda 309 resmi maça çıkan Özyakup, 35 gol - 62 asistlik bir performans sergiledi.

