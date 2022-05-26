Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Fatih Terim'e ağır sözler! "Ben aktör değilim!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü ikinci sezonunu geçiren ve yeni sezona büyük umutlarla girmek isteyen Galatasaray'da herkes, 11 Haziran'daki seçime kilitlenmiş durumda. Sarı - kırmızılı takımda Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve gelen Domenec Torrent'in yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı - kırmızılı kulüpte yaşadıklarını Osman Tanburacı'nın YouTube kanalına anlatırken kendisinden önce takımı çalıştıran Fatih Terim'e de göndermede bulundu.

"GEÇMİŞLE BİR ŞEY KAZANAMAYIZ"

"UEFA ve Süper Kupa zaferlerinin üzerinden 22 yıl geçmiş. Sadece armamız, geçmişimiz veya ismimizle bir şeyler kazanamayız, her gün daha iyisi için çalışmalıyız. Nitekim geldiğimde Galatasaray düşme hattındaydı, stabil hale getirdik ama ne acılar ve ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Daha ilk günden hedef olduk. Kendime, ‘Ben bu insanlara ne yaptım’ diye sordum. Yönetimin ibrasızlıkla karşılaşması iyi olmadı. Çünkü dışarıda ne olursa olsun, onun içeriye de etkisi oldu."

"BÖYLE BİR ORTAMDA..."

“Başkan adaylarının bizimle çalışmak istemediklerini açıklamaları, işimizi daha da zorlaştırdı. Biz adayların projelerine elbette saygı duyarız ancak o açıklamalardan sonra, 50 gün boyunca takımı motive etmeye çalıştık. Oyuncular haberleri takip ediyor ve sürekli teknik direktörleri için ‘Şöyle kötü, böyle kötü, gönderilecekler’ deniliyor. Böyle bir ortamda nasıl motive edeceksiniz onları?”

"FLORYA TERK EDİLMİŞ GİBİYDİ"

"Geldiğimizde 1 haftaya sıkışmış 3 maç vardı önümüzde. Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki Florya terk edilmiş gibiydi. Analiz departmanını sordum birine, o da bilmediğini, kendisinin de muhtemelen gönderileceğini söyledi. Öyle de oldu. Biz gönderilirsek kurduğumuz sistemi tertemiz ve yerlerinde bırakacağız..."

"BEN AKTÖR DEĞİLİM!"

"Oyuncular bana ‘Hocam burada taraftar, teknik direktörlerin hareketli olmasından hoşlanır' diyor. Ben de onlara ‘Kusura bakmayın, ben aktör değilim’ diyorum. Böyle bir alışkanlık yerleşmiş burada. Başarı için sabır lazım. Ama burada kazanamıyorsanız 4 ayda gönderilirsiniz. Vicente del Bosque, Frank Rijkaard, Luis Aragones, Dick Advocaat, Roberto Mancini... Bu hocaların hepsi gönderilmiş. Ben de gönderilirsem gocunmam."

"YENİ BAŞKANI TEBRİK EDECEĞİM"

"Ben devam etmek istiyorum. Sizi mahcup edeceğim diye bir meydan okuma, bana kalmış bir durum değil. Yapacağım ilk şey seçilen başkanı tebrik etmek olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var, ne olacağını onlar da bilmiyor. Almak için konuştuklarımız vardı, ne olacak bilmiyoruz. Şu an belirsizlik var."

