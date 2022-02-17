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Son dakika: Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! 'Bir sonraki durağı Barcelona...'

17.02.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Domenec Torrent iyi bir başlangıç yapamadı. Futbolcuları ile arasında da sorunlar olduğu bilinen tecrübeli çalıştırıcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam yöneticilerle yaptığı sohbette, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynayan oyuncuların bir sonraki durağı Barcelona, Bayern Münih olmalı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! 'Bir sonraki durağı Barcelona...'

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in gidişi sonrası takımın başına geçen İspanyol teknik adam Domenec Torrent flaş açıklamalarda bulundu. Takımın başında çıktığı karşılaşmalardan henüz 3 puan alamayan Torrent eleştirilerin hedef noktası olmuştu. Burak Elmas'ın takımın başına getirdiği ve büyük umut beslediği İspanyol çalıştırıcı flaş ifadeler kullandı.

"BİR SONRAKİ DURAĞI BARCELONA..."

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Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Torrent yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Torrent'in, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynayan oyuncuların bir sonraki durağı Barcelona, Bayern Münih olmalı. Alacağımız oyuncular bu forma ile sergileyecekleri performansla çok iyi paralara gitmeli. Galatasaray'ın hedefi bu olmalı" dediği ifade edildi.

'OYUNCULARLA ARASI KÖTÜ' İDDİASI

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59 yaşındaki teknik adamın Galatasaraylı futbolcular ile arasının kötü olduğu iddia edilmişti. Her gün yaptırdığı çift idman ve yorucu antrenman koşuları nedeniyle oyuncuları tarafından eleştirilen Torrent için işlerin yolunda gitmediği ifade edilmişti. Takımın başında çıktığı maçlardan henüz galibiyet alamayan İspanyol çalıştırıcı için tehlike çanları da çalmaya başlamıştı...

TÜRKÇE DERSLERİ ALMAYA BAŞLADI

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Eleştirilere kulak asmayan Torrent, İstanbul'da ev bile tuttu. Daha önce otelde kalan İspanyol teknik adam Türkçe dersleri almaya başladı. Uzun yıllar Türkiye'de kalmayı planlayan Torrent bu bağlamda adımlar atmaya devam ediyor.


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