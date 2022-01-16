Son dakika: Galatasaray'da hoca değişti, sonuç değişmedi! Aslan, Hatay deplasmanında 3 puan bıraktı

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde ilk maçına çıkarken sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA: KEREM'DEN ENFES GOL

Oldukça çekişmeli geçen maçta Galatasaray, 23. dakikada Emre Kılınç'la öne geçti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 28. dakikasında Patrick van Aanholt'la penaltı vuruşundan yararlanamadı. 43. dakikada Hatayspor Diouf'un penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 45+8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, serbest vuruştan enfes bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

SON DAKİKA: GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarı vites artıran Hatayspor, 62. dakikada Kamara ve 79. dakikada Lobzhanidze'nin golleriyle öne geçti. Galatasaray'da 82. dakikada Taylan Antalyalı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan son dakikalarda Hatayspor 90+1. dakikada Lobzhanidze'nin ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı ve fişi çekti. Bu sonuçla Galatasaray 27 puanda kalırken 13. sıraya yerleşti ve küme düşme potasıyla arasında 6 puanlık bir fark kaldı. Hatayspor ise puanını 35'e yükselterek 3. sıraya yerleşti.



