Son dakika: Galatasaray'da Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı! Dursun Özbek, Cenk Ergün'ü göreve getirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in hamleleri merak ediliyordu. Teknik direktör konusunu çözmek için bugün Domenec Torrent ile görüşecek olan sarı - kırmızılı yönetimden ilk hamle geldi.

Galatasaray, Burak Elmas döneminde göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

CENK ERGÜN DÖNEMİ

Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından bir resmi açıklama daha yapan Galatasaray Spor Kulübü, Cenk Ergün'ün futbol direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan Cenk Ergün açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz."

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Galatasaray'da daha önce 2015 ve 2018 yılları arasında yine Dursun Özbek başkanlığında görev yapan Cenk Ergün, yaptığı transferler sonrasında taraftarlar tarafından "transfer sihirbazı"olarak anılıyordu.

TRANSFERLERİ

Ergün, Galatasaray'a iki sezon üst üste şampiyonluk getiren kadroya Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges ve Maicon gibi isimlerin katılmasında başrol oynamıştı.



