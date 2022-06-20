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Son dakika: Galatasaray'da Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı! Dursun Özbek, Cenk Ergün'ü göreve getirdi...

20.06.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından ilk hamle gerçekleşti. Sarı - kırmızılılarda Burak Elmas'ın başkanlık döneminde göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar resmen ayrıldı. Sensibile ile gelen ayrılığın ardından futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiği duyuruldu.

Son dakika: Galatasaray'da Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı! Dursun Özbek, Cenk Ergün'ü göreve getirdi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in hamleleri merak ediliyordu. Teknik direktör konusunu çözmek için bugün Domenec Torrent ile görüşecek olan sarı - kırmızılı yönetimden ilk hamle geldi.

Galatasaray, Burak Elmas döneminde göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Pasquale Sensibile’ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

CENK ERGÜN DÖNEMİ

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Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından bir resmi açıklama daha yapan Galatasaray Spor Kulübü, Cenk Ergün'ün futbol direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan Cenk Ergün açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz."

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

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Galatasaray'da daha önce 2015 ve 2018 yılları arasında yine Dursun Özbek başkanlığında görev yapan Cenk Ergün, yaptığı transferler sonrasında taraftarlar tarafından "transfer sihirbazı"olarak anılıyordu.

TRANSFERLERİ

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Ergün, Galatasaray'a iki sezon üst üste şampiyonluk getiren kadroya Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges ve Maicon gibi isimlerin katılmasında başrol oynamıştı.


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