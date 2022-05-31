Son dakika: Galatasaray'da seçim öncesinde büyük kriz! 150 milyon lira...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda tarihi bir kaos yaşayan ve ligi 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Aslan'da tüm gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek seçime çevrildi. Sarı-kırmızılılarda göreve gelecek yönetimin 3 hafta içinde en az 150 milyon lira bulması gerektiği ortaya çıktı.

MUHAMMED'DE 1 TEMMUZ SON

Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için sarı-kırmızılıların süresi 1 Temmuz'da bitecek. Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar ödeme yapmaması halinde, Mısırlı futbolcu Zamalek'e geri dönecek.

ALACAKLAR VE TAKSİTLER DE GÜNDEMDE

Milliyet'in haberine göre Diğer taraftan mevcut kadroda bulunan futbolcuların alacakları ve yine geçen sezon transfer edilen oyuncuların bonservis taksitleri ile beraber yeni yönetimin gelir gelmez yaklaşık 150 milyon lira ödeme yapacağı ifade edildi.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nu, kısa vadede mali yönden sıkıntılı bir tablo beklerken, bu konuda nasıl bir çözüm bulacakları merak ediliyor.

TRANSFER ZORLAYACAK

Diğer taraftan, transfer konusunda yine sarı-kırmızılıların yapacağı hamleler de mali yönden yeni yönetimi zorlayacak. Bu konuda tarafların izleyeceği transfer politikası, Teknik Direktör Domenec Torrent’in tazminat konusu ve yeni teknik adamla ilgili alınacak acil kararlar da adayların mali yönden hazırlığıyla doğru orantılı gözüküyor.

