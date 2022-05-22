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Son dakika: Galatasaray'da skandal iddia! Gerçekse deprem etkisi yaratır...

22.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sezonun sonlarına doğru sarı-kırmızılıların bir iddiası kalmayınca Domenec Torrent tarafından ilginç oyuncu tercihleri sahaya sürüldü. Kiralık ve seneye takımda olmayacak oyunculara ilk 11'de şans vermesi şaşkınlık yarattı. Pulgar ve Halil’e kiralık olmaları yüzünden daha önce fazla şans tanımayan Torrent’in ayrılacağına inandığı için son dönemde bu isimlere forma verdiği iddia edildi.

Son dakika: Galatasaray'da skandal iddia! Gerçekse deprem etkisi yaratır...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon takımın başında olması beklenmeyen Torrent'in bilerek kiralık oyuncuları oynattığı ileri sürüldü.

BİLEREK ONLARI OYNATTI

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20 maçta yalnızca 7 galibiyet alabilen Domenec Torrent, Erick Pulgar ve Halil Dervişoğlu’na fazla şans vermiyordu. Bu oyuncuların yerine gelecek sezon da takımda kalacak isimleri sahaya sürmeyi uygun buluyordu. Sezon sonuna doğru önümüzdeki sezon takımda kalmayacak oyuncuları 11'de oynatması kafalarda soru işareti yarattı.

İNANCINI KAYBETTİKTEN SONRA...

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Cim-Bom’da Domenec Torrent’in gelecek sezon takımın başında olacağı yönündeki inancını kaybettikten sonra ise oyunculara karşı yaklaşımının da değiştiği vurgulandı. İlk dönemler antrenmanlarda ilgi gösterilmeyen Halil ve Pulgar gibi isimlerle son dönemde yakından ilgilenilmeye başlanıldığı savunuldu.

İspanyol teknik adam, sarı-kırmızılı takımda kendine iyi bir gelecek görseydi kiralık oyuncuları değerlendirmek yerine ileride de takımda yer alacak futbolculara kullanmayı daha doğru buluyordu. Ancak özellikle yönetim kanadında yaşananlar nedeniyle Torrent, kiralık oyuncular konusunda farklı bir yol izlemeyi kararlaştırdı.


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Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
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