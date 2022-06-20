SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray'dan resmi Okan Buruk ve transfer açıklaması! Cenk Ergün ateşi yaktı...

SON DAKİKA: Galatasaray'dan resmi Okan Buruk ve transfer açıklaması! Cenk Ergün ateşi yaktı...

20.06.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesiyle birlikte hamleler peş peşe geldi. Burak Elmas döneminde göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından sarı - kırmızılılarda Cenk Ergün'ün futbol direktörü olarak göreve başladığı açıklanmıştı. Resmi açıklamanın ardından canlı yayına çıkan Ergün, sarı - kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği teknik direktör konusuyla ilgili konuştu.

SON DAKİKA: Galatasaray'dan resmi Okan Buruk ve transfer açıklaması! Cenk Ergün ateşi yaktı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Önceki başkan Burak Elmas döneminde göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran sarı - kırmızılılarda Cenk Ergün'ün futbol direktörlüğü koltuğuna oturduğu duyurulmuştu.

Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün, göreve getirilmesinin resmen açıklanmasının ardından GSTV canlı yayınına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Taraftarların en çok merak ettiği konu olan teknik direktörlük görevi için de konuşan Ergün, transferler için de flaş ifadeler kullandı.

İŞTE CENK ERGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI;

"ÇOK HEYECANLIYIM"

FVtn5KDXsAENY1u

"Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım"

"ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY"

galatasarayda_cenk_ergun_f1fd5_800

"Geçen zaman sanki dün gibi. Kulüpten ayrıldığımdan bu yana zaman çok hızlı geçmiş gibi. Ama burada önemli olan Galatasaray, geri kalan her şey bizim için teferruat. Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

thumbs_b_c_89c3584132d3ddbb7da27f812b83c768

"Şu anda devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var, müspet veya menfi diğer isimlerden bahsetmek çok doğru olmayacaktır. Okan Buruk Hoca ve başka yabancı hocaların da ismi geçiyor. Bu dönemde yönetimimizin temasları oldu. Açıklama zamanı gelecektir."

"ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

192126

"Florya’nın A’dan Z’ye tüm futbol organizasyonlarını yapmakla görevliyim. İlk önce eksik gördüğümüz bölgelere çalışmalar yapacağız. Transfer döneminin getirdiği değişiklikler mutlaka olacak. Transferde ilk etapta orta saha için bir çalışmamız olacak. Oyuncularımızla ilgili kulübümüze gelmiş resmi bir teklif yok."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Sensibile gitti, Cenk Ergün geldi!Galatasaray'da Sensibile gitti, Cenk Ergün geldi!
Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!Nwakaeme'nin menajerinden Fenerbahçe sözleri!
Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

O kulüp şoke oldu! İşte yeni harcama limitleri

O kulüp şoke oldu! İşte yeni harcama limitleri

İşte Okan Buruk'un ilk transferi!

İşte Okan Buruk'un ilk transferi!

Yaptığı açıklama, Tolunay Kafkas'ın sonunu getirdi!

Yaptığı açıklama, Tolunay Kafkas'ın sonunu getirdi!

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Nwakaeme...

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Nwakaeme...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.