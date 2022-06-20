SON DAKİKA: Galatasaray'dan resmi Okan Buruk ve transfer açıklaması! Cenk Ergün ateşi yaktı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Önceki başkan Burak Elmas döneminde göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran sarı - kırmızılılarda Cenk Ergün'ün futbol direktörlüğü koltuğuna oturduğu duyurulmuştu.

Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün, göreve getirilmesinin resmen açıklanmasının ardından GSTV canlı yayınına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Taraftarların en çok merak ettiği konu olan teknik direktörlük görevi için de konuşan Ergün, transferler için de flaş ifadeler kullandı.

İŞTE CENK ERGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI;

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım"

"ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY"

"Geçen zaman sanki dün gibi. Kulüpten ayrıldığımdan bu yana zaman çok hızlı geçmiş gibi. Ama burada önemli olan Galatasaray, geri kalan her şey bizim için teferruat. Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Şu anda devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var, müspet veya menfi diğer isimlerden bahsetmek çok doğru olmayacaktır. Okan Buruk Hoca ve başka yabancı hocaların da ismi geçiyor. Bu dönemde yönetimimizin temasları oldu. Açıklama zamanı gelecektir."

"ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Florya’nın A’dan Z’ye tüm futbol organizasyonlarını yapmakla görevliyim. İlk önce eksik gördüğümüz bölgelere çalışmalar yapacağız. Transfer döneminin getirdiği değişiklikler mutlaka olacak. Transferde ilk etapta orta saha için bir çalışmamız olacak. Oyuncularımızla ilgili kulübümüze gelmiş resmi bir teklif yok."



