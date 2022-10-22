SON DAKİKA: Galatasaray'dan son dakika Ronaldo ve Depay açıklaması!

Son dönemde Galatasaray için ortaya atılan transfer iddiaları taraftarları oldukça heyecanlandıracak cinsten. Yaz transfer döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar için Manchester United'da forma giyen ve takımdan ayrılacağı gündemde olan süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra, transfer döneminde de kadroya katılması gündemde olan Depay için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyordu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Bu iddialar günden güne daha da çok konuşulmaya başlanırken, Sarı-Kırmızılılar'dan Ronaldo ve Depay'a dair bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur" ifadelerine yer verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur."

(İHA)



