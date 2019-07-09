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SON DAKİKA! Galatasaray, Emre Mor ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Celta Vigo forması giyen milli oyuncu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.

SON DAKİKA! Galatasaray, Emre Mor ile anlaştı

TRT Spor'un son dakika başlığıyla verdiği haberde, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon İspanyol kulübü Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor ile anlaştığı iddia edildi.

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo'da 10 maça çıkmış, gol veya asist kaydedememişti.

22 yaşındaki genç yıldızı, ilk kez milli takıma çağıran isim ise şu anda Galatasaray teknik direktörlüğü yapan Fatih Terim'di. Celta Vigo'da disiplinsiz tavırları nedeniyle en çok tartışılan isimlerden birisi olan Emre Mor'un tekrar Fatih Terim ile çalışacak olması, otoriteler tarafından son bir şans olarak görülüyor.

Danimarka asıllı Türk futbolcunun 30.06.2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Galatasaray Emre Mor

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