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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! Ali Koç ve Fenerbahçeli futbolculara men cezası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.05.2024 22:37
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Son dakika... Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananların faturası belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti ile 780 Bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçeli birçok oyuncu da cezaya çarptırıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! Ali Koç ve Fenerbahçeli futbolculara men cezası

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin öncesi ve sonrası birçok olaya sahne olurken, maçın ardından yaşananların faturası belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada PFDK kararaları duyurulurken Fenerbaçheli birçok yönetici ve oyuncu cezaya çarptırıldı.

İŞTE CEZALAR

Ali Koç: 90 gün hak mahrumiyeti, 780 Bin TL para cezası

Selahattin Baki: 32 gün hak mahrumiyeti, 150 Bin TL para cezası

İrfan Can Eğribayat: 3 maç men, 58.500 TL para cezası

Mert Hakan Yandaş: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası

Ertuğrul Karanlık: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası

Emre Kartal: 1 yıl hak mahrumiyeti

Jayden Oosterwolde: 1 maç men, 39 Bin TL para cezası

Serhat Doğan: 1 maç men, 19.500 TL para cezası

İŞTE PFDK KARARLARI

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10- GALATASARAY A.Ş.’nin, 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106,107, 206, 207, GÜNEY TRİBÜN 119, 120, 219, 220, BATI TRİBÜN 101, 102, 103, 201, 203, DOĞU TRİBÜN 112 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının ve mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, yöneticilerinin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış oldukları açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 32 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. doktoru ERTUĞRUL KARANLIK’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL’ın, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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PFDK son dakika fenerbahçe
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