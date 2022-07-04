Son dakika: Galatasaray FIFA'lık oluyor! Mostafa Mohamed transferi kriz yarattı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'tan devralmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirilmiş ve futbol direktörü Cenk Ergün'le birlikte transfer çalışmaları hız kazanmıştı. Sarı - kırmızılıların Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed için ise flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine dair Mısır basınında birbirinden ilginç iddialar gündeme geldi.

1 TEMMUZ'A KADAR ÖDEME GEREKİYORDU

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı. Galatasaray’ın bu opsiyon gereği Mısır ekibi Zamalek'e 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu. Bu konu ile ilgili Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray bu ödemeyi Zamalek'e zamanında yapmadı.

KONU, FIFA'YA TAŞINIYOR

Birçok ayrıntıya yer verilen haberde, sarı-kırmızılıların ödeme tarihini ağustos ayına erteleme talebinin de Mısır ekibi tarafından kabul edilmediği belirtildi.

12 TEMMUZ'A KADAR BEKLENECEK

Haberde, Zamalek yetkililerinin 12 Temmuz'a kadar Galatasaray'ın ödeme yapmasını bekleyecekleri ve ödeme yapılmaması durumunda konuyu FIFA'ya taşıyacakları bilgisi de yer aldı. Mostafa Mohamed için Galatasaray'a hiçbir takımın teklifte bulunmadığı da iddia edildi.

500 BİN DOLARLIK EK CEZA

Mısır basınında yer alan bir başka haberde de Zamalek kulübüne yakın bir kişi, "Temmuz başında 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme koşullarında, 10 iş günü gecikme süresi maddesi var. Sürenin aşılması durumunda, 500 bin dolar daha ceza eklenecek" diye konuştu.



