SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray FIFA'lık oluyor! Mostafa Mohamed transferi kriz yarattı...

Son dakika: Galatasaray FIFA'lık oluyor! Mostafa Mohamed transferi kriz yarattı...

04.07.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın 2020/21 sezonunun devre arasında Zamalek kulübünden kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisi, geçtiğimiz sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte alınmıştı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu gereği Mısır ekibine 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu. Mısır basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Son dakika: Galatasaray FIFA'lık oluyor! Mostafa Mohamed transferi kriz yarattı...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'tan devralmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirilmiş ve futbol direktörü Cenk Ergün'le birlikte transfer çalışmaları hız kazanmıştı. Sarı - kırmızılıların Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed için ise flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in transferine dair Mısır basınında birbirinden ilginç iddialar gündeme geldi.

1 TEMMUZ'A KADAR ÖDEME GEREKİYORDU

fb59dhhweauoltx-1635061083

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı. Galatasaray’ın bu opsiyon gereği Mısır ekibi Zamalek'e 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu. Bu konu ile ilgili Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray bu ödemeyi Zamalek'e zamanında yapmadı.

KONU, FIFA'YA TAŞINIYOR

fb59ditweau6ydp

Birçok ayrıntıya yer verilen haberde, sarı-kırmızılıların ödeme tarihini ağustos ayına erteleme talebinin de Mısır ekibi tarafından kabul edilmediği belirtildi.

12 TEMMUZ'A KADAR BEKLENECEK

fransizlarin_mustafa_muhammed_49f50_800

Haberde, Zamalek yetkililerinin 12 Temmuz'a kadar Galatasaray'ın ödeme yapmasını bekleyecekleri ve ödeme yapılmaması durumunda konuyu FIFA'ya taşıyacakları bilgisi de yer aldı. Mostafa Mohamed için Galatasaray'a hiçbir takımın teklifte bulunmadığı da iddia edildi.

500 BİN DOLARLIK EK CEZA

20210829_2_49814934_68309105-1630830047

Mısır basınında yer alan bir başka haberde de Zamalek kulübüne yakın bir kişi, "Temmuz başında 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme koşullarında, 10 iş günü gecikme süresi maddesi var. Sürenin aşılması durumunda, 500 bin dolar daha ceza eklenecek" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe mi? G.Saray mı? Isco ev satın aldıF.Bahçe mi? G.Saray mı? Isco ev satın aldı
Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!
Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!Saç baş yoldurtmuştu, Galatasaray'a geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Mostafa Mohamed galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

F.Bahçe mi? G.Saray mı? Isco ev satın aldı

F.Bahçe mi? G.Saray mı? Isco ev satın aldı

Terim anısı şoke etti! "Tüylerim diken diken oldu"

Terim anısı şoke etti! "Tüylerim diken diken oldu"

Jesus'u sevindiren haber! Devler Ligi'nde...

Jesus'u sevindiren haber! Devler Ligi'nde...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.