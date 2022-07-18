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Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Akman babası Ayhan Akman'a meydan okudu!

18.07.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray mutlak şampiyonluk istiyor. Sarı-Kırmızılı ekip çalışmalarını Avusturya'da sürdürürken, gerçekleştirilecek antrenman öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Akman babası Ayhan Akman'a meydan okudu!

Yeni sezona Avusturya'da yeni hocası Okan Buruk'un liderliğinde devam eden Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncu Hamza Akman gerçekleştirilecek antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk geldiği günden beri oyuncuların kendilerini çok sıcak karşıladığını belirterek, kampın çok güzel geçtiğini söyledi. Kendisinin ilk kampı olduğunu ve teknik direktör Okan Buruk’un kendisine güvendiğini kaydeden Akman, "Güvenini boşa çıkartmak istemiyorum. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Babam (Ayhan Akman) da burada, kardeşim Efe de burada. Aynı anda idmanda olmak çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

Hamza, babası Ayhan Akman’ın kendilerini izlemesinden dolayı baskı hissetmediklerini, yaptıkları doğru ve yanlışları kendilerine söylediğini ifade etti.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ A TAKIM"

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Kardeşi Efe ile birlikte en büyük hayallerinin A takımda birlikte oynamak olduğunun altını çizen genç futbolcu, Arda Turan ile babasının ilişkilerinin iyi olduğunu ve Arda Turan’ın kendisine de tavsiyelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

BABASINA MEYDAN OKUDU!

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Ayrıca Galatasaray'ın eski futbolcularından Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman kendisine yöneltilen 'Baban mı daha iyi topçu sen mi' sorusuna da yanıt verdi. Genç oyuncu bu "İleride göreceğiz" diyerek adeta babasına meydan okudu.

Hamza son olarak ilk Süper Lig maçına çıkmanın ve sarı-kırmızılı taraftarın önünde oynamanın en büyük hayallerinden birisi olduğunu kaydederek sözlerini noktaladı.


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