Son dakika Galatasaray haberi: Kasımpaşa maçı sonrası Haris Seferovic'ten rakipleri kızdıracak açıklamalar! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Haris Seferovic, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk maçında gol atmanın çok gurur verici olduğunu söyleyen Seferovic, "Herkes Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu biliyor, tarihini biliyor. Ben de daha fazla dakikaya sahip olmak istiyordum. Sarı-kırmızılı taraftarlar çok güzel bir atmosfer yarattı. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

NEF STADYUMU'NDAKİ 2. GOLÜ

Daha önce Benfica formasıyla Nef Stadyumu'nda gol attıktan sonra bu stadyumdaki ikinci golünü attığının hatırlatılması üzerine Seferovic, "İkisi de güzel gollerdi. Burada Galatasaray oyuncusu olarak attım, güzel bir goldü. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Maçı analiz etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

"Kaç gol atmayı hedefliyorsun" sorusuna Seferovic, şu yanıtı verdi: "Bir rakam vermek istemiyorum. Çünkü rakam veririm, tutmaz, hem kulüp hem benim açımdan hoş olmaz. İki haftamız daha var. Daha fazla çalışmak, kendimizi geliştirmek. Geçen sezonun nasıl geçtiğini biliyoruz. Bu sezon başarılı olmak istiyoruz. Ben gol atarım, başkası gol atar... Önemli olan takımın kazanması. Takım olarak oynamamız gerekiyor." dedi.

"G.SARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

"Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor." diyen golcü oyuncu "Ne kadar kupası olduğunu, başarılı olduğunu, tarihini herkes iyi biliyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Galatasaray istediği zaman dolayısıyla benim için en iyi seçenek Galatasaray'dı. Çünkü ben Türkiye'nin en büyük takımındayım. Son sezon ne olduğu önemli değil. Biz burada büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMIN FARKI..."

Seferovic son olarak "Bu takımın farkı, genç olması olabilir. Bizim aile olarak hissetmemiz ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." derken Galatasaray taraftarına dair çok iyi bir atmosfer yarattıklarını söyleyerek, "Sezon içerisinde daha coşkulu olacaklarını biliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



