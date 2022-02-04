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Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş'tan Gedson'un intikamı alınıyor! Galatasaray'dan Larin hamlesi taraftarı çıldırtacak...

04.02.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Beşiktaş yönetimi ile ücret konusunda anlaşamayan Cyle Larin'e rest çekildi. Siyah-beyazlı yönetimin 4 yıllık sözleşme önerdiği ve bu sözleşmenin içinde 1.750 bin Euro kazanacak olan Cyle Larin ısrarla 2.5 milyon Euro istiyor. Beşiktaş yönetimi golcü oyuncunun bu tavrından sonra masadan kalktı. Galatasaray ise bu hamlenin ardından Gedson Fernandes transferinin rövanşını almak için Larin ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş'tan Gedson'un intikamı alınıyor! Galatasaray'dan Larin hamlesi taraftarı çıldırtacak...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırmanın şoku devam ediyor. Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantı sonucu gözünü Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'e dikti. Bedeli ne olursa olsun transfer edilmesini isteyen Burak Elmas, Larin'in menajeri ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMADI

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la bambaşka bir seviyeye gelen Cyle Larin, geçtiğimiz sezon 19 gol atarak altın bir yıl geçirdi. Kanada Milli Takımı'nda da gösterdiği performans ile gelmiş geçmiş en çok gol atan Kanadalı forvet olan Larin ile Beşiktaş yönetimi bir türlü anlaşamıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü oyuncuya 1.5 milyon Euro öneren siyah-beyazlı yönetimin teklifini reddeden Larin, yıllık 2.5 milyon Euro istiyor. Bu talep karşısında şoke olan Ahmet Nur Çebi, masadan kesin olarak kalktı ve 1.5 milyon Euro'nun 1 TL bile üzerine çıkılmaması talimatını verdi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

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Larin'in sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için her kulüple görüşme yapabilir. UEFA'nın kuralları gereği görüşme yapmasında bir sakınca bulunmuyor. Beşiktaş ile anlaşamayan Larin'e Galatasaray'ın ilgisinin olduğu ve hatta menajeriyle bile görüşüldüğü öğrenildi. Gedson Fernandes transferi sonrası çok kızgın olan sarı-kırmızılı yönetim Larin'i Beşiktaş'ın elinden kapıp rövanşı almak istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Cyle Larin Gedson Fernandes
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