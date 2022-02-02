Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kriz çıktı! Burak Elmas, Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz'ı kadro dışı bıraktı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti. Yönetimle bir türlü anlaşamayan genç oyuncu Fransa'ya giderek Marsilya ile anlaştı. Bu hamlenin ardından Burak Elmas'ın genç oyuncuyu kadro dışı bıraktırdığı öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK

Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyip Marsilya'ya bedelsiz bir şekilde imza atan Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Fransız devine transfer olacak. Bu haberin ardından Burak Elmas'ın teknik heyeti arayarak genç oyuncuyu kadro dışı bıraktırdığı öğrenildi. Bartuğ, sezon sonuna kadar çalışmalarını tek başına sürdürecek.

SADECE 1 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında oyuna girmişti. Bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabilen genç oyuncu kendine kulüpte gelecek göremediği için sözleşme yenileme tekliflerini reddetmişti.

2. MUSTAFA KAPI VAKASI

Galatasaray'da buna benzer bir durum daha yaşanmıştı. Yine Galatasaray'ın genç yetenekleri arasında gösterilen Mustafa Kapı, sözleşme imzalamayarak bedelsiz bir şekilde Lille'e transfer olmuştu. Fransa'da umduğunu bulamayan genç oyuncu bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.

