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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kriz çıktı! Burak Elmas, Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz'ı kadro dışı bıraktı

02.02.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın talimatıyla, Galatasaray ile sözleşme imzalamayıp Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kriz çıktı! Burak Elmas, Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz'ı kadro dışı bıraktı
Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti. Yönetimle bir türlü anlaşamayan genç oyuncu Fransa'ya giderek Marsilya ile anlaştı. Bu hamlenin ardından Burak Elmas'ın genç oyuncuyu kadro dışı bıraktırdığı öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK

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Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyip Marsilya'ya bedelsiz bir şekilde imza atan Bartuğ Elmaz, sezon sonunda Fransız devine transfer olacak. Bu haberin ardından Burak Elmas'ın teknik heyeti arayarak genç oyuncuyu kadro dışı bıraktırdığı öğrenildi. Bartuğ, sezon sonuna kadar çalışmalarını tek başına sürdürecek.

SADECE 1 DAKİKA OYNADI

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Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında oyuna girmişti. Bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabilen genç oyuncu kendine kulüpte gelecek göremediği için sözleşme yenileme tekliflerini reddetmişti.

2. MUSTAFA KAPI VAKASI

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Galatasaray'da buna benzer bir durum daha yaşanmıştı. Yine Galatasaray'ın genç yetenekleri arasında gösterilen Mustafa Kapı, sözleşme imzalamayarak bedelsiz bir şekilde Lille'e transfer olmuştu. Fransa'da umduğunu bulamayan genç oyuncu bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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