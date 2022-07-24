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Son dakika: Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti! Okan Buruk Aslantepe'deki ilk maçında kazandı

24.07.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, düzenlenen hazırlık mücadelesinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Taraftarının önüne ilk kez çıkan Sarı-Kırmızılı ekip hızlı başladığı karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçse de Kasımpaşa 5 dakika sonra beraberliği yakaladı. Aslan'a galibiyeti getiren gol ise yeni transfer Seferovic'ten geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti! Okan Buruk Aslantepe'deki ilk maçında kazandı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Nef Stadyumu'nda düzenlenen hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın taraftarı karşısında çıktığı ilk mücadelede rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Seferovic takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

SEFEROVIC'E 6 DAKİKA YETTİ!

SOSOSOK

Sarı-Kırmızılılar'ın ilk golü yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelirken 30. dakikada gelirken, golün 5 dakika sonrasında Kasımpaşa Hajradinovic ile yanıt verdi. Mücadelede skoru belirleyen gol ise 60. dakikada oyuna yeni transfer Seferovic, 66. dakikada geldi.

SIRADA SALERNITANA

IOJOIJK

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 27 Temmuz'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak olan Aslan, ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Omar, Nelsson Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.


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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa galatasaray
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