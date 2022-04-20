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Son dakika: Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

20.04.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da proje iflas etti. Takımı gençleştirme planıyla sezona başlayan sarı-kırmızılılar hüsran yaşadı. Küme düşen rakibe karşı altyapıdan hiçbir ismi kadroya almayan Torrent; Muslera (35), Omar (31), Aanholt (32), Babel (36), Arda (35) ve Gomis’e (37) aynı anda şans verdi. Cimbom maçı 30,5 yaş ortalaması olan takımla bitirdi.

Son dakika: Galatasaray iflas bayrağını açtı! 47 milyon Euro...

Galatasaray'da sezon başında Burak Elmas ve Fatih Terim'in ortak kararıyla gençleşme projesi başlatıldı. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 47 milyon Euro'luk mali yükün altına girerek çok sayıda genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

FATİH TERİM'İ KOLTUĞUNDAN ETTİ

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Ancak Galatasaray bir türlü istenen skorlar gelmeyince daha ilk devrede şampiyonluk yarışına havlu attı. Yaşanan kötü gidişat, Fatih Terim'le de yolların ayrılmasına yol açtı. Sarı-Kırmızılılar önceki gün küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u evinde 2-0 yenerken, karşılaşmayı tamamlayan takımın yaş ortalaması şok etkisi yarattı. Teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın ligde hiçbir hedefi olmamasına karşın altyapıdan kimseyi kadroya almazken, maç içindeki hamleleri ile de büyük tepki topladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Malatya maçını tamamlayan 11'inde 30 yaş ve üstü tam 6 futbolcu yer aldı.

TARAFTARLAR İSYANDA

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36 yaşındaki Muslera, 31 yaşındaki Omar, 32 yaşındaki Van Aanholt, 35 yaşındaki Arda, 36 yaşındaki Babel ve 37 yaşındaki Gomis bir arada sahaya yer aldı. Galatasaray'ın maçı bitiren 11'inin yaş ortalaması ise tam 30,5 oldu. Ortaya çıkan bu tablo, "Gençlik operasyonu iflas etti" şeklinde yorumlandı.

(Takvim)


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