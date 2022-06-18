SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Sarı - kırmızılılarda Okan Buruk dönemi başlıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından taraftarlar, yeni teknik direktörün hangi isim olacağını merak ediyordu.

Sarı - kırmızılı kulüpte mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılması beklenirken, flaş bir haber gündeme geldi.

TORRENT'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Torrent'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedecek olan Galatasaray'da yeni teknik direktörün de pazartesi günü açıklanacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELECEK

Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'i İstanbul'a çağıracak ve İspanyol çalıştırıcı ile yollar ayrılacak.

YENİ HOCA OKAN BURUK

Torrent'in ayrılığı sonrasında ise anlaşmaya varılan Okan Buruk, yurt dışından gelerek İstanbul'da imzayı atacak ve resmen açıklanacak.

OKAN BURUK: "KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

Okan Buruk daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Süper Lig'de birçok takım çalıştırdım. Galatasaray'a birçok şekilde rakip oldum. Onun içerisinde tabii ki duygularımı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım. Teknik direktörlük yolunda Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Tabii ki hep söylüyorum bunu. Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZBEK: "GELECEK HAFTA AÇIKLARIZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Anıtkabir ziyareti sonrasında kendisine yöneltilen teknik direktör sorusuna, "Önümüzdeki hafta sonuçlanır" cevabını vermişti.

Sarı - kırmızılılar için daha önce Fatih Terim, Igor Tudor, Marco Rose ve Roberto Donadoni isimleri anılmıştı.

