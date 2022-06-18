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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Sarı - kırmızılılarda Okan Buruk dönemi başlıyor...

18.06.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'ın yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi sonrasında tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı alınmış ve 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturmuştu. Özbek'in göreve gelmesinin ardından gözler takımın başına geçecek olan teknik direktöre çevrilmişti. Sarı - kırmızılıların yeni teknik direktörünün Okan Buruk olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Sarı - kırmızılılarda Okan Buruk dönemi başlıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından taraftarlar, yeni teknik direktörün hangi isim olacağını merak ediyordu.

Sarı - kırmızılı kulüpte mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılması beklenirken, flaş bir haber gündeme geldi.

TORRENT'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

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Torrent'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedecek olan Galatasaray'da yeni teknik direktörün de pazartesi günü açıklanacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELECEK

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Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'i İstanbul'a çağıracak ve İspanyol çalıştırıcı ile yollar ayrılacak.

YENİ HOCA OKAN BURUK

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Torrent'in ayrılığı sonrasında ise anlaşmaya varılan Okan Buruk, yurt dışından gelerek İstanbul'da imzayı atacak ve resmen açıklanacak.

OKAN BURUK: "KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

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Okan Buruk daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Süper Lig'de birçok takım çalıştırdım. Galatasaray'a birçok şekilde rakip oldum. Onun içerisinde tabii ki duygularımı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım. Teknik direktörlük yolunda Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Tabii ki hep söylüyorum bunu. Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZBEK: "GELECEK HAFTA AÇIKLARIZ"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Anıtkabir ziyareti sonrasında kendisine yöneltilen teknik direktör sorusuna, "Önümüzdeki hafta sonuçlanır" cevabını vermişti.

Sarı - kırmızılılar için daha önce Fatih Terim, Igor Tudor, Marco Rose ve Roberto Donadoni isimleri anılmıştı.

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