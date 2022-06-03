Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü İtalyanlar duyurdu! Geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da herkes, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerini beklerken flaş iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçime günler kala transferler için ön anlaşmaları sağlamaya çalışırken, teknik direktör konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
MYNET - DIŞ HABERLER
Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi sonrasında tüzük gereği zorunlu olarak seçim kararı alınmış ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, adaylıklarını açıklamıştı.
Her iki adayın da Burak Elmas yönetimi tarafından Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent ile devam etmeye sıcak bakmadığı bilinirken, Avrupa basını sarı - kırmızılıların hoca adaylarını açıkladı.
İtalyan sitesi TuttoMercato'nun haberine göre; Serie A ekibi Verona ile yollarını ayıran teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray Teknik Direktörlüğü için en güçlü aday konumunda.
Haberde; iki başkan adayının da Tudor ile görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma noktasına geldiği belirtildi.
Öte yandan 11 Haziran'da yapılacak olan seçimler sonrasında Igor Tudor ile yapılan görüşmede pürüz çıkması halinde Roberto De Zerbi ve Roberto Mancini ile temaslara başlanacağı ifade edildi.
Türk basınında ise adaylardan Dursun Özbek'in daha önce çalıştığı Fatih Terim ile yeniden birlikte olmak istediği öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın teknik direktör adaylarından Okan Buruk ise "En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum." şeklinde konuşmuştu.
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