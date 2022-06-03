Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü İtalyanlar duyurdu! Geri dönüyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da herkes, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerini beklerken flaş iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçime günler kala transferler için ön anlaşmaları sağlamaya çalışırken, teknik direktör konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MYNET - DIŞ HABERLER

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi sonrasında tüzük gereği zorunlu olarak seçim kararı alınmış ve Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, adaylıklarını açıklamıştı.

AVRUPA'DA DUYURDULAR

Her iki adayın da Burak Elmas yönetimi tarafından Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent ile devam etmeye sıcak bakmadığı bilinirken, Avrupa basını sarı - kırmızılıların hoca adaylarını açıkladı.

YENİDEN IGOR TUDOR

İtalyan sitesi TuttoMercato'nun haberine göre; Serie A ekibi Verona ile yollarını ayıran teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray Teknik Direktörlüğü için en güçlü aday konumunda.

GÖRÜŞME YAPILDI

Haberde; iki başkan adayının da Tudor ile görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

EĞER PÜRÜZ ÇIKARSA...

Öte yandan 11 Haziran'da yapılacak olan seçimler sonrasında Igor Tudor ile yapılan görüşmede pürüz çıkması halinde Roberto De Zerbi ve Roberto Mancini ile temaslara başlanacağı ifade edildi.

FATİH TERİM, OKAN BURUK

Türk basınında ise adaylardan Dursun Özbek'in daha önce çalıştığı Fatih Terim ile yeniden birlikte olmak istediği öne sürülmüştü.

Galatasaray'ın teknik direktör adaylarından Okan Buruk ise "En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum." şeklinde konuşmuştu.

